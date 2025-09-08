EMS Schiers: Schule fürs Leben

Im Zentrum der EMS Schiers stehen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begabungen, ihren Stärken und ihren Entwicklungspotentialen. Die EMS Schiers bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ihr Leben, ihre weitere Ausbildung und ihren späteren Beruf vor. Dabei stärkt sie die Persönlichkeit und das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in sich selbst. Damit diese später ihre Ziele verwirklichen.

Einstieg ins Gymnasium leicht gemacht

Am einfachsten gelingt der Einstieg ins Gymnasium nach der sechsten Primarklasse. Doch gerade die ersten Monate verlangen den Jugendlichen viel ab: Höherer Lernrhythmus, viele Bezugspersonen, Integration in eine neue Klasse, veränderte Tagesstruktur und neue Freunde. Umso wichtiger ist es, dass sich die Neuankömmlinge im Gymnasium gut aufgehoben fühlen.