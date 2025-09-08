EMS Schiers: Schule fürs Leben
An der EMS Schiers lernen Jugendliche fürs Leben. Sie entfalten ihr Potential in einer wertschätzenden und positiven Atmosphäre. Dabei knüpfen sie Freundschaften, die ein Leben lang halten.
An der EMS Schiers lernen Jugendliche fürs Leben. Sie entfalten ihr Potential in einer wertschätzenden und positiven Atmosphäre. Dabei knüpfen sie Freundschaften, die ein Leben lang halten.
Die öffentliche Mittelschule in Schiers prägen eine starke Schulgemeinschaft, engagierte Lehrkräfte und ein spannendes Ausbildungskonzept. Sie bietet ein Kurz- und Langzeitgymnasium, ein Musikgymnasium, eine Fachmittelschule (FMS), den Fachmaturitätslehrgang Pädagogik sowie den Vorkurs für die Zulassung zum Studium an der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Ausserdem können Schülerinnen und Schüler die zweisprachige Matura Deutsch/Englisch absolvieren.
Im Zentrum der EMS Schiers stehen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Begabungen, ihren Stärken und ihren Entwicklungspotentialen. Die EMS Schiers bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ihr Leben, ihre weitere Ausbildung und ihren späteren Beruf vor. Dabei stärkt sie die Persönlichkeit und das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in sich selbst. Damit diese später ihre Ziele verwirklichen.
Einstieg ins Gymnasium leicht gemacht
Am einfachsten gelingt der Einstieg ins Gymnasium nach der sechsten Primarklasse. Doch gerade die ersten Monate verlangen den Jugendlichen viel ab: Höherer Lernrhythmus, viele Bezugspersonen, Integration in eine neue Klasse, veränderte Tagesstruktur und neue Freunde. Umso wichtiger ist es, dass sich die Neuankömmlinge im Gymnasium gut aufgehoben fühlen.
Die EMS Schiers bietet einiges für einen gelungenen Einstieg ins Gymnasium:
– Eigene Klassenlehrperson: Sie begleitet die Jugendlichen als Coach und Berater.
– Fachaufsicht am Mittag: Hier lösen die Jugendlichen schwierige Aufgaben und schliessen Wissenslücken.
– Beratungsteam „Soia“: Es hilft allen, die mit Startschwierigkeiten kämpfen, Lern- und Arbeitstechniken benötigen oder persönliche Probleme plagen.
– Vielfältige Freizeitaktivitäten: So schliessen die Jugendlichen rasch neue Freundschaften. Sei es im RLZ Unihockey, im Robotikteam, im Chor, im Freifach Journalismus und Medien, in der Theatergruppe oder bei diversen Sportangeboten.
Ausserdem sorgt das Mensa-Team der EMS Schiers dafür, dass Schülerinnen und Schüler die intensiven Schultage meistern. Es kocht frisch, ausgewogen, vielfältig und setzt auf regionale Produkte.
So gelingt der Start ins Gymnasium reibungslos.
Die EMS Schiers setzt auf eine ganzheitliche und vielseitige Ausbildung
Die EMS Schiers öffnet Türen zu einer vielseitigen und lebendigen Ausbildung. Die Grundlagenfächer schaffen ein starkes Fundament, auf dem jede Schülerin und jeder Schüler aufbauen kann. Sonderwochen, YES-Projekte, Maturaarbeiten und Selbständige Arbeiten erwecken die Theorie zum Leben und machen Wissen greifbar.
Gleichzeitig bietet die Schule Raum für persönliche Interessen: Mit der Wahl von Schwerpunkt- und Ergänzungsfach sowie einer zweiten Sprache gestalten die Jugendlichen ihren eigenen Bildungsweg. Wer sich für die zweisprachige Matura in Deutsch/Englisch entscheidet, startet mit einem klaren Vorsprung ins Studium.
Besondere Talente verdienen besondere Förderung – ob im Sport oder in anderen Bereichen. An der EMS Schiers finden Schülerinnen und Schüler den Platz, ihre Stärken zu entdecken und zu entfalten.
Infoanlässe der EMS Schiers
An den Infoanlässen beantwortet die EMS Schiers alle Fragen künftiger Schülerinnen und -schüler sowie deren Eltern. Interessierte erfahren mehr über die Prüfungen ins 1. und 3. Gymnasium und die 1. Klasse der FMS. Ausserdem lernen sie die EMS Schiers, ihr Ausbildungskonzept und die Menschen hinter der Schule kennen. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.
Dienstag, 9. September, 19.15-20.15 Uhr Mensa EMS Schiers
Informationen zur Aufnahmeprüfung und zur 1. Gymnasialklasse
Dienstag, 16. September, 19.15-20.45 Uhr, Schulhaus Klosters-Platz
Informationen zur Aufnahmeprüfung, zur 1. Gymnasialklasse und zur Einheitsprüfung, zur 3. Gymnasialklasse und zur 1. Klasse Fachmittelschule
Donnerstag, 18. September, 18.30-19.15 Uhr, Schulzimmer W45 der EMS Schiers
Informationen zum Musikgymnasium
Donnerstag, 18. September, 19.15-20.15 Uhr, Aula der EMS Schiers
Informationen zur Einheitsprüfung, zur 3. Gymnasialklasse und zur 1. Klasse Fachmittelschule