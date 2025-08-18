EMS Schiers entdecken, erleben, erkunden

Antworten darauf geben die Reinschautage der EMS Schiers am Freitag, 5. September, ab 13.15 Uhr, und Samstag, 6. September, ab 8.15 Uhr. Die Schule öffnet ihre Türen und gewährt spannende Einblicke in den Unterricht. Es erwarten Sie eindrucksvolle Experimente, kreative Präsentationen, schmissige Poetry-Slams, Konzerte, eine Sportshow – und vieles mehr. Dieses Jahr mit dem inspirierenden Schwerpunkt «Gesundheit».

Einblick in alle Fachbereiche

Biologie, Mathematik, Informatik, Englisch, Psychologie, Sport oder Geschichte: Diese und weitere Fächer können Sie an den Reinschautagen besuchen. Die EMS Schiers zeigt Unterricht von der 1. bis in die 6. Gymnasialklasse sowie über alle Klassen der Fachmittelschule. Besonders spannend: der Immersionsunterricht. In den Fächern History, Mathematics und Chemistry unterrichten Lehrpersonen auf Englisch – und bringen so Sprache und Fachwissen ganz natürlich zusammen.

Spannende Projekte aus den Schulzimmern

An der EMS Schiers entstehen viele innovative und spannende Projekte. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler haben ausgewählte Arbeiten für Sie aufbereitet: Erleben Sie zum Beispiel die faszinierende Geschichte rund um die Entdeckung der Formal von Cardano, entdecken Sie die verblüffende Seite der Chemie und beschäftigen Sie sich mit Ihrem persönlichen Resilienzprofil. Mitfiebern ist angesagt beim Poetry-Slam: Wer überzeugt mit einem sprachgewaltigen Auftritt und wird zur Slam-Poetin oder zum Slam-Poeten gekürt? Ihre Stimme entscheidet mit!