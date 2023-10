ELESTA – Für selbstständige Mitdenker

ELESTA ist nicht nur eine Arbeitgeberin, sondern ein Ort, an dem kreative Köpfe eine berufliche Heimat finden. In einer Welt, die sich schnell wandelt, brauchen wir Menschen, die Ideen in die Tat umsetzen und dabei einen Hauch von familiärem Miteinander schätzen.

Ein solcher Mensch ist Aref. Im Jahr 2015 kam er aus Afghanistan in die Schweiz, auf der Suche nach neuen Perspektiven. Er durchlief ein Brückenangebot und erwarb die notwendige Sprachfähigkeit, ein grosser Schritt in der Integration. Doch das war erst der Anfang.

Der Grundstein für eine lange Karriere

Im Jahr 2018 startete Aref seine zweijährige Ausbildung zum Mechanikpraktiker bei der ELESTA, einem Unternehmen, das sich als verlässliche Partnerin für ihre Mitarbeitenden versteht. In dieser familiären Atmosphäre fand er Unterstützung. Zwei Jahre später beendete er seine Ausbildung mit Bravour, erzielte eine Note von 5.8 und legte so den Grundstein für seine berufliche Zukunft.

Die Fähigkeit, die eigene Zukunft mitzugestalten

Warum entschied sich Aref, eine zweite vierjährige Ausbildung zum Elektroniker EFZ zu beginnen? Zum einen erkennt er den steigenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in der Elektronikbranche. Zum anderen ist es das gute Arbeitsklima bei der ELESTA, das ihn begeistert. Hier fand er nicht nur Wissen und Unterstützung, sondern auch eine echte Gemeinschaft von hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen.

Die flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung sind Eckpfeiler dieses Umfelds. Die Mitarbeitenden sollen nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihre Zukunft gestalten können.

Die Welt mit Technik sicherer machen

In einer Welt, die von technologischem Fortschritt und Innovation geprägt ist, spielt die ELESTA eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen entwickelt und produziert Sensorprodukte und elektromechanische Relais im Herzen Europas. Diese Produkte unterstützen die Bedürfnisse der Kunden, zukunftsfähige Lösungen für die funktionale Sicherheit zu gestalten und das individuell, schnell und präzise. Die Ideen der Mitarbeitenden tragen somit dazu bei, die Welt ein Stück sicherer zu machen.

Über Elesta



Als Teil der PILZ GmbH & Co. KG Unternehmensgruppe ist ELESTA führend in der Entwicklung und Produktion von Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC 61810-3 für Steuerungen der funktionalen Sicherheit und Sensoren wie Näherungsschaltern, optoelektronischen und Schutztür-Systemen.