Eine Grossfamilie feiert Geburtstag

Auch die Hotelier-Familie Badrutt zählte zu ihren Auftraggebern:

1886 erhielt Nicolaus Hartmann II den Zuschlag für eine Erweiterung des Kulm Hotels. Sein Sohn, Nicolaus III, gestaltete später einen Grillroom sowie mehrere Umbauten am Badrutt’s Palace, darunter 1911 die Erweiterung des Hotels und den markanten Eingangsbereich an der Via Serlas – bis heute ein beliebtes Fotomotiv für Touristen aus aller Welt

Mit traditionellen Werten in eine gemeinsame, nachhaltige Zukunft

Inzwischen zählt das Unternehmen rund 560 Mitarbeitende mit Jahresstellen, während der Saison jeweils fast eintausend. Davon kommen mehr als 70 Prozent aus Italien, Portugal und Spanien. Damit ist die Hartmann Holding nicht nur eine unverzichtbare Grösse in der Bündner Baubranche, sondern insbesondere eine wichtige Arbeitgeberin im Engadin und ganz Graubünden, die sich aktiv für die nachhaltige Entwicklung der Region einsetzt. Vieles hat sich im Laufe der 150-jährigen Geschichte des Unternehmens verändert. Prozesse wurden modernisiert, kontinuierlich in neueste Technologien und Maschinen investiert – stets mit dem Ziel, die besten Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Doch fast noch bedeutender ist, was über all die Jahre unverändert geblieben ist: die aussergewöhnliche Loyalität von Mitarbeitenden und Kunden, die dem Unternehmen seit Jahrzehnten verbunden sind. In einer Welt, die sich immer schneller wandelt, ist diese Konstanz besonders wertvoll. Auch heute noch ist die Gruppe zu 100 Prozent in Familienbesitz. Die nächste Generation steht längst in der Verantwortung: Markus Testa, der Sohn von Renato Testa, führt das Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführer Diego Donati – der in diesem Jahr auf 25 Jahre Firmenzugehörigkeit zurückblickt.

Und noch ein Jubiläum – Expansion in die Kantonshauptstadt

Vor genau 10 Jahren, im Jahr 2015, erfolgte ein weiterer, bedeutender Schritt in der Unternehmensentwicklung: die Eröffnung einer Niederlassung in Chur. Mit der Übernahme der Grossbaustelle am Kantonsspital Graubünden gelang der Firma der erfolgreiche Markteintritt im Churer Rheintal.

Seither ist die Nicol. Hartmann & Cie. AG mit einem festen Standort vor Ort präsent. Mit der Expansion nach Chur schlägt die Firma Hartmann ein neues Kapitel in ihrer über 150-jährigen Geschichte auf. Was einst im Oberengadin begann, setzt sich nun in der Bündner Kantonshauptstadt fort – mit dem Ziel, näher bei bestehenden Kunden zu sein und neue Partnerschaften in der Region Nordbünden aufzubauen. Ein weiterer Meilenstein war dabei die Übernahme der Wolf Bau AG im Jahr 2017. Ein eigener Werkhof fehlte damals noch. «Wir wollen dort präsent sein, wo gebaut wird – und wo wir als verlässlicher Partner gebraucht werden», erklärt Geschäftsführer Diego Donati. Mit dem zusätzlichen Standort unterstreicht die Firma Hartmann nicht nur ihre regionale Verankerung, sondern auch ihre Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln. Die Expansion ist deshalb mehr als nur ein geografischer Schritt – sie ist ein klares Bekenntnis zur Region Graubünden und zum unternehmerischen Selbstverständnis: nachhaltig wachsen, Werte bewahren und Innovation vorantreiben.