Eine Erfolgsgeschichte und Weltrekordhalterin – das ist die Rhätische Bahn.

Rund 1800 Mitarbeitende arbeiten bei der Rhätischen Bahn in verschiedensten Bereichen. Produktion, Rollmaterial, Vertrieb, Finanzen, Infrastruktur und der Stab zusammen mit dem HR sorgen dafür, dass jährlich rund 12 Millionen Fahrgäste sicher, bequem und mit schönster Aussicht durch Graubünden reisen können.

«Damit das so bleibt, sind wir immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden», sagt Ladina Waser, Leiterin HR Beratung & Services. «Aktuell suchen wir vor allem Lokführer/innen, Elektroinstallateur/innen, Automatiker/innen, IT-Spezialist/innen und Ingenieur/innen.»

Verbundenheit ist in der RhB-Familie garantiert. Was sich mit diesem Zusammenhalt bewirken lässt, hat im Oktober 2022 mit dem Weltrekord des längsten Reisezuges die ganze Welt erfahren. Ein Job bei der Rhätischen Bahn ist nicht irgendein Job: Die Mitarbeitenden sind eng mit dem Unternehmen verbunden. Dank des Generalabonnements, das den Mitarbeitenden bei der Rhätischen Bahn zur Verfügung gestellt wird, können sie 365 Tage im Jahr den ÖV in der ganzen Schweiz nutzen.