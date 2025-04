Medizinisches Zentrum Klosters

Nach einer intensiven Planungs- und Bauphase ist es nun soweit: Am 22. April 2025 öffnet das Medizinische Zentrum Klosters (MZK) seine Türen am neuen Standort an der Talbachstrasse 2 – zentral gelegen und in direkter Nachbarschaft zum Altersheim Klosters. Der Umzug markiert nicht nur einen baulichen, sondern auch einen inhaltlichen Meilenstein für die medizinische Versorgung in unserer Region.

Entstanden ist ein Ort, der mehr ist als ein Gebäude: Ein Raum für Gesundheit, Begegnung und Vertrauen. Modern, funktional und zugleich menschlich gestaltet – mit Blick auf das, was wirklich zählt: die Menschen, die wir begleiten, behandeln und unterstützen dürfen.

Am neuen Standort bieten wir wie gewohnt eine umfassende hausärztliche Versorgung für alle Generationen – von der Kinder-, Jugend- bis hin zur Altersmedizin. Ergänzt wird unser Angebot durch spezialisierte Leistungen in den Bereichen Gynäkologie, Pneumologie und Verkehrsmedizin. Durch die unmittelbare Nähe zum Alterszentrum rücken wir dabei noch näher an jene Menschen heran, die eine kontinuierliche und sensible Begleitung besonders benötigen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch weiterhin auf unseren mobilen medizinischen Diensten: Hausbesuche, palliative Versorgung und koordinierte Einsätze direkt vor Ort sind zentrale Pfeiler unseres Versorgungsverständnisses. Darüber hinaus ist am selben Standort die Spitex der Flury Stiftung, die Elternberatung Prättigau/Davos sowie der Rettungsstützpunkt integriert. Diese enge Vernetzung der verschiedenen Dienstleistungen gewährleistet eine umfassende und bedarfsgerechte Versorgung, die den Menschen jederzeit zur Verfügung steht und deren unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt.

Unser Dank gilt allen, die diesen Schritt möglich gemacht haben:

Dem Bauherrn Thomas Steinmann, dem Architekturbüro Hartmann Architekten mit Nik Hartmann, Anja Niederberger und Armanda Eggenberger, sowie allen beteiligten Handwerksbetrieben, Planenden und Unterstützenden. Ihre Sorgfalt, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit haben dieses Projekt zu einem Erfolg gemacht.

Wir möchten diesen Neubeginn mit der Bevölkerung teilen und laden Sie herzlich ein zu unserem

Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Mai 2025, von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Lernen Sie unser neues Zuhause kennen, werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, begegnen Sie unserem Team – und kommen Sie bei einem kleinen Imbiss mit uns ins Gespräch.

Mit dem Einzug an die Talbachstrasse beginnt für das MZK ein neues Kapitel. Unser Anspruch bleibt derselbe: Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau – kompetent, herzlich und nah am Menschen.