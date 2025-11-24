Dini Lehr bi da Gebäudetechnik-Profis
Am 3. Dezember 2025 öffnet Equans in Chur die Türen für alle, die sich für eine Lehre in der Gebäudetechnik interessieren. Entdecke Berufe, die Zukunft haben!
Wer ist Equans?
Als führende Komplettanbieterin für ganzheitliche Gebäude- und Energielösungen in der Schweiz treiben wir die Transformation und Digitalisierung unserer Kunden voran und arbeiten gemeinsam an der Energiewende. Wir gestalten Gebäude, Areale, Infrastrukturen und ganze Quartiere – von der Planung über die Realisation bis zur Bewirtschaftung. Mit über 6’500 Mitarbeitenden und 100+ Standorten sind wir schweizweit präsent. In der Region Südost sind wir mit 14 Niederlassungen am Start, also auch ganz in deiner Nähe.
Unsere Lernendenpolitik
Wir investieren in junge Talente – in vielfältigen Arbeitsbereichen und mit echter Perspektive. Als Marktführerin in der Branche ist für uns klar: Unsere Lernenden sind die Fachkräfte von morgen und damit unsere Zukunft.
Wertschätzung ab Tag 1: Als zertifizierter Toplehrbetrieb bieten wir dir eine Ausbildung, die über dem Standard liegt – fachlich, menschlich und strukturell.
Unsere Ambition: Wir fördern dich individuell – auf deinem Weg zum Profi von morgen.
Unsere Haltung: Lernende sind für uns Partner:innen. Wir begegnen dir auf Augenhöhe und gestalten gemeinsam deinen Berufsweg.
Unser Versprechen: Zukunftsorientiert und ganzheitlich – eine Ausbildung, die dich weiterbringt.
Was erwartet dich?
Unsere Lernenden arbeiten an echten Projekten, bringen Energie in Gebäude und machen Technik smarter. Bei uns kannst du in 12 Berufen durchstarten:
- Elektroinstallateur:in EFZ – Wo Strom fliesst, bist du am Werk
- Montage-Elektriker:in EFZ
- Sanitärinstallateur:in EFZ – Sauberes Wasser, perfekte Installation
- Sanitärpraktiker:in EBA
- Heizungsinstallateur:in EFZ – Mit Technik und Präzision zur perfekten Temperatur
- Heizungspraktiker:in EBA
- Lüftungsanlagenbauer:in EFZ – Frischer Wind für deine Karriere
- Lüftungsanlagenpraktiker:in EBA
- Kältesystem-Monteur:in EFZ – Mit kühlem Kopf zur perfekten Montage
- Kältemontage-Praktiker:in EBA
- Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ – Hier beginnt die Sauberkeit
Warum Equans?
Weil du bei uns nicht nur lernst – du wächst und kannst echt was bewegen. Damit du dich voll entfalten kannst, bieten wir dir starke Benefits:
- Attraktive Löhne
- Gratis BüGA
- Beteiligung an Laptop
- Kostenübernahme obligatorisches Schulmaterial
- Prämien für Leistung & Engagement
- 6 Wochen Ferien pro Lehrjahr
- Einführungswoche
- Karrierechancen in einem zukunftssicheren Bereich
- Flexible Modelle für Sportler:innen und Quereinsteiger:innen
- Höchste Priorität: Arbeitssicherheit
Was passiert am Event?
An diesem Nachmittag erhältst du spannende Einblicke in verschiedene Lehrberufe. Unsere Lernenden zeigen dir, was sie täglich machen und unsere Berufsbildner:innen beantworten deine Fragen zur Schnupperlehre, Bewerbung und Karrieremöglichkeiten.
Egal ob du schon einen Plan hast oder einfach mal reinschnuppern willst – du bist willkommen. Bring deine Eltern mit oder komm mit deinen Kolleg:innen vorbei. Equans zeigt dir, wie cool Gebäudetechnik sein kann und wie du Teil davon wirst:
Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025
Ort: Equans Switzerland AG, Triststrasse 3, 7000 Chur
Zeit: 13.30 Uhr – 16.30 Uhr
Falls du am 3. Dezember keine Zeit hast, ist das kein Problem: Wir bieten auch individuelle Schnuppermöglichkeiten an, damit du die Berufe bei Equans ganz persönlich kennenlernen kannst. Melde dich einfach – wir finden gemeinsam einen passenden Termin.
Melde dich per E-Mail (lernende.chur.ch@equans.com) oder telefonisch (+41 81 286 20 30) an. Wir freuen uns auf dich!