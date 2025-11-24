×

Dini Lehr bi da Gebäudetechnik-Profis

Am 3. Dezember 2025 öffnet Equans in Chur die Türen für alle, die sich für eine Lehre in der Gebäudetechnik interessieren. Entdecke Berufe, die Zukunft haben!

24.11.25 - 04:30 Uhr

Wer ist Equans?

Als führende Komplettanbieterin für ganzheitliche Gebäude- und Energielösungen in der Schweiz treiben wir die Transformation und Digitalisierung unserer Kunden voran und arbeiten gemeinsam an der Energiewende. Wir gestalten Gebäude, Areale, Infrastrukturen und ganze Quartiere – von der Planung über die Realisation bis zur Bewirtschaftung.  Mit über 6’500 Mitarbeitenden und 100+ Standorten sind wir schweizweit präsent. In der Region Südost sind wir mit 14 Niederlassungen am Start, also auch ganz in deiner Nähe. 

Unsere Lernendenpolitik

Wir investieren in junge Talente – in vielfältigen Arbeitsbereichen und mit echter Perspektive. Als Marktführerin in der Branche ist für uns klar: Unsere Lernenden sind die Fachkräfte von morgen und damit unsere Zukunft.

Wertschätzung ab Tag 1: Als zertifizierter Toplehrbetrieb bieten wir dir eine Ausbildung, die über dem Standard liegt – fachlich, menschlich und strukturell.

Unsere Ambition:  Wir fördern dich individuell – auf deinem Weg zum Profi von morgen.
Unsere Haltung:  Lernende sind für uns Partner:innen. Wir begegnen dir auf Augenhöhe und gestalten gemeinsam deinen Berufsweg.
Unser Versprechen:  Zukunftsorientiert und ganzheitlich – eine Ausbildung, die dich weiterbringt.

Was erwartet dich?
Unsere Lernenden arbeiten an echten Projekten, bringen Energie in Gebäude und machen Technik smarter.  Bei uns kannst du in 12 Berufen durchstarten: 

  • Elektroinstallateur:in EFZ – Wo Strom fliesst, bist du am Werk
  • Montage-Elektriker:in EFZ
  • Sanitärinstallateur:in EFZ – Sauberes Wasser, perfekte Installation
  • Sanitärpraktiker:in EBA
  • Heizungsinstallateur:in EFZ – Mit Technik und Präzision zur perfekten Temperatur
  • Heizungspraktiker:in EBA
  • Lüftungsanlagenbauer:in EFZ – Frischer Wind für deine Karriere
  • Lüftungsanlagenpraktiker:in EBA
  • Kältesystem-Monteur:in EFZ – Mit kühlem Kopf zur perfekten Montage
  • Kältemontage-Praktiker:in EBA
  • Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ – Hier beginnt die Sauberkeit

Warum Equans?

Weil du bei uns nicht nur lernst – du wächst und kannst echt was bewegen. Damit du dich voll entfalten kannst, bieten wir dir starke Benefits:

  • Attraktive Löhne
  • Gratis BüGA
  • Beteiligung an Laptop
  • Kostenübernahme obligatorisches Schulmaterial
  • Prämien für Leistung & Engagement
  • 6 Wochen Ferien pro Lehrjahr
  • Einführungswoche
  • Karrierechancen in einem zukunftssicheren Bereich
  • Flexible Modelle für Sportler:innen und Quereinsteiger:innen
  • Höchste Priorität: Arbeitssicherheit

Was passiert am Event?

An diesem Nachmittag erhältst du spannende Einblicke in verschiedene Lehrberufe. Unsere Lernenden zeigen dir, was sie täglich machen und unsere Berufsbildner:innen beantworten deine Fragen zur Schnupperlehre, Bewerbung und Karrieremöglichkeiten.

Egal ob du schon einen Plan hast oder einfach mal reinschnuppern willst – du bist willkommen. Bring deine Eltern mit oder komm mit deinen Kolleg:innen vorbei. Equans zeigt dir, wie cool Gebäudetechnik sein kann und wie du Teil davon wirst:

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025
Ort: Equans Switzerland AG, Triststrasse 3, 7000 Chur
Zeit: 13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Falls du am 3. Dezember keine Zeit hast, ist das kein Problem: Wir bieten auch individuelle Schnuppermöglichkeiten an, damit du die Berufe bei Equans ganz persönlich kennenlernen kannst. Melde dich einfach – wir finden gemeinsam einen passenden Termin.

Melde dich per E-Mail (lernende.chur.ch@equans.com) oder telefonisch (+41 81 286 20 30) an. Wir freuen uns auf dich!

