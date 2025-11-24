Dini Lehr bi da Gebäudetechnik-Profis

Wer ist Equans?

Als führende Komplettanbieterin für ganzheitliche Gebäude- und Energielösungen in der Schweiz treiben wir die Transformation und Digitalisierung unserer Kunden voran und arbeiten gemeinsam an der Energiewende. Wir gestalten Gebäude, Areale, Infrastrukturen und ganze Quartiere – von der Planung über die Realisation bis zur Bewirtschaftung. Mit über 6’500 Mitarbeitenden und 100+ Standorten sind wir schweizweit präsent. In der Region Südost sind wir mit 14 Niederlassungen am Start, also auch ganz in deiner Nähe.

Unsere Lernendenpolitik

Wir investieren in junge Talente – in vielfältigen Arbeitsbereichen und mit echter Perspektive. Als Marktführerin in der Branche ist für uns klar: Unsere Lernenden sind die Fachkräfte von morgen und damit unsere Zukunft.

Wertschätzung ab Tag 1: Als zertifizierter Toplehrbetrieb bieten wir dir eine Ausbildung, die über dem Standard liegt – fachlich, menschlich und strukturell.



Unsere Ambition: Wir fördern dich individuell – auf deinem Weg zum Profi von morgen.

Unsere Haltung: Lernende sind für uns Partner:innen. Wir begegnen dir auf Augenhöhe und gestalten gemeinsam deinen Berufsweg.

Unser Versprechen: Zukunftsorientiert und ganzheitlich – eine Ausbildung, die dich weiterbringt.

Was erwartet dich?

Unsere Lernenden arbeiten an echten Projekten, bringen Energie in Gebäude und machen Technik smarter. Bei uns kannst du in 12 Berufen durchstarten:

