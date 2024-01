Die Perle im Herzen von Lantsch/Lenz

Während draussen die Wintersonne den Schnee glitzern und funkeln lässt, können sich die Gäste des «La Tgoma» im Herzen von Lantsch/Lenz in der gemütlichen Atmosphäre des traditionsreichen Hotels mit Charme so richtig entspannen und erholen.

Naturliebhaber erkunden die wunderschöne Winterlandschaft auf zahlreichen, idyllischen Winterwanderwegen. Wer es sportlicher mag, kann sich in der nahe gelegenen Roland Arena – der einzigen Biathlonarena der Schweiz – am Schiessstand versuchen und seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Das einmalige Langlauf-Paradies beginnt in Lantsch/Lenz direkt vor der Haustüre und begeistert mit seinem abwechslungsreichen Loipennetz. Auch die Liebhaberinnen und Liebhaber schneller Abfahrten kommen nicht zu kurz: Das mehrfach ausgezeichnete Skigebiet Arosa-Lenzerheide ist in wenigen Minuten zu erreichen.