Deine beste Zeit bis zur Matura.

Leben auf dem Campus und im Engadin

An der Academia Engiadina befindet sich nebst der Mittelschule auch die Höhere Fachschule für Tourismus & Management, die Weiterbildung für Erwachsene, die Engadiner Kinderuniversität, das Berufsvorbereitungsjahr und die Sternwarte viadalat. Die Academia Engiadina ist somit mehr als nur eine Schule, es ist ein ganzer Campus.



Die familiäre Atmosphäre auf dem vollausgestatteten Campus bringt Schülerinnen und Schüler, Studierende und Mitarbeitende zusammen.

Seien wir ehrlich, wer in späteren Lebensabschnitten auf seine Schulzeit zurückschaut, erinnert sich nicht in erster Linie an Lernen, sondern an alles, was diese Zeit lässig macht: Freundschaften, Freizeitaktivitäten und unvergessliche Momente.



Deshalb kann man vor Ort wohnen und damit nicht nur von den idealen Bedingungen fürs Lernen profitieren, sondern auch von den vielen Freizeitaktivitäten. Der Stundenplan an der Mittelschule ist so gestaltet, dass nur 3 oder 4 Nächte im Internat verbracht werden. So kann der Sonntag noch daheim genossen werden. Die Jugendlichen werden persönlich betreut und profitieren von einer vielseitigen Infrastruktur.

Das "echte" Campusleben der Academia Engiadina