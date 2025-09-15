Deine Aus- und Weiterbildung am Kantonsspital Graubünden

Das Kantonsspital Graubünden in Chur ist die grösste private Arbeitgeberin im Kanton. Als Zentrumsspital der Südostschweiz bieten wir vielseitige, hoch qualifizierte und interessante Arbeitsplätze an.

Mit über 3'500 Mitarbeitenden verfügen wir über eine attraktive Grösse: wir sind klein genug, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter noch spürt, dass ihr bzw. sein Einsatz zählt. Wir sind aber gross genug, um modernste Ausstattung und Methoden zu finanzieren, um in mehreren Kompetenzbereichen regionale Spitzenmedizin anzubieten und so interessante Karrieren zu ermöglichen.

Bei uns im Kantonsspital gibt es viele spannende Jobs, nicht nur im medizinischen Bereich. Wir bieten insgesamt über 50 verschiedene Berufe an – in der Pflege, in der Administration und in der IT, aber auch Stellen in der Küche, im Transportdienst und der Spitaltechnik.

Das Kantonsspital Graubünden versteht sich als Ausbildungsspital. Mit gesamthaft 814 Personen, konnten wir im letzten Jahr erneut einen Anstieg von Auszubildenden in den Bereichen Berufslehre, Praktika und Studiengängen verzeichnen.

Auf Sek II Stufe haben wir in 13 Berufen (EFZ) und einem FA Abschluss 110 jungen Berufsleuten eine Lehr- resp. Ausbil­dungs­stelle anbieten können. 37 junge Talente haben im Juli Ihr Eidgenössisches Fähig­keitszeugnis EFZ entgegennehmen können.

Das Kantonsspital Graubünden konnte in 17 verschiedene Studiengängen 189 Praktika realisieren und ermöglichte so die Praxis­ausbildung der Studierenden.

Eine Übersicht unserer Ausbildung:

Berufslehre EFZ

Fachfrau/-mann Gesundheit

Fachfrau/-mann Hotellerie-Hauswirtschaft

Informatiker/in

ICT-Fachfrau/-mann

Kauffrau/-mann

Koch/Köchin

Logistiker/in

Fachmann/-frau Betriebsunterhalt

Bäcker-Konditor-Confiseur/in

Medizinproduktetechnologe/in

Medizinische Praxisassistentin/ Medizinischer Praxisassistent

Gebäudeinformatiker/in

Fachfrau/-mann Apotheke

Höhere Fachschule HF

Biomedizinische/r Analytiker/in

Fachperson Radiologie

Fachfrau/-mann Operationstechnik

Pflegefachfrau/-mann

Pflegefachfrau/-mann KJFF

Rettungssanitäter/in

Fachhochschule FH

Ernährungsberatung

Hebamme

Logopädie

Pflegefachfrau/-mann

Physiotherapie

Soziale Arbeit

Nachdiplomstudium NDS

Experte/in Anästhesiepflege

Experte/in Intensivpflege

Experte/in Intensivpflege mit Schwerpunkt Pädiatrie

Experte/in Notfallpflege

Experte/in Notfallpflege mit Schwerpunkt Pädiatrie

Weitere Infos unter: https://www.ksgr.ch/aus-und-weiterbildung