Deine Aus- und Weiterbildung am Kantonsspital Graubünden
Im Kantonsspital Graubünden setzt du den Grundstein für deine berufliche Laufbahn – oder entwickelst dein Fachwissen gezielt weiter.
Im Kantonsspital Graubünden setzt du den Grundstein für deine berufliche Laufbahn – oder entwickelst dein Fachwissen gezielt weiter.
Das Kantonsspital Graubünden in Chur ist die grösste private Arbeitgeberin im Kanton. Als Zentrumsspital der Südostschweiz bieten wir vielseitige, hoch qualifizierte und interessante Arbeitsplätze an.
Mit über 3'500 Mitarbeitenden verfügen wir über eine attraktive Grösse: wir sind klein genug, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter noch spürt, dass ihr bzw. sein Einsatz zählt. Wir sind aber gross genug, um modernste Ausstattung und Methoden zu finanzieren, um in mehreren Kompetenzbereichen regionale Spitzenmedizin anzubieten und so interessante Karrieren zu ermöglichen.
Bei uns im Kantonsspital gibt es viele spannende Jobs, nicht nur im medizinischen Bereich. Wir bieten insgesamt über 50 verschiedene Berufe an – in der Pflege, in der Administration und in der IT, aber auch Stellen in der Küche, im Transportdienst und der Spitaltechnik.
Das Kantonsspital Graubünden versteht sich als Ausbildungsspital. Mit gesamthaft 814 Personen, konnten wir im letzten Jahr erneut einen Anstieg von Auszubildenden in den Bereichen Berufslehre, Praktika und Studiengängen verzeichnen.
Auf Sek II Stufe haben wir in 13 Berufen (EFZ) und einem FA Abschluss 110 jungen Berufsleuten eine Lehr- resp. Ausbildungsstelle anbieten können. 37 junge Talente haben im Juli Ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ entgegennehmen können.
Das Kantonsspital Graubünden konnte in 17 verschiedene Studiengängen 189 Praktika realisieren und ermöglichte so die Praxisausbildung der Studierenden.
Eine Übersicht unserer Ausbildung:
Berufslehre EFZ
Fachfrau/-mann Gesundheit
Fachfrau/-mann Hotellerie-Hauswirtschaft
Informatiker/in
ICT-Fachfrau/-mann
Kauffrau/-mann
Koch/Köchin
Logistiker/in
Fachmann/-frau Betriebsunterhalt
Bäcker-Konditor-Confiseur/in
Medizinproduktetechnologe/in
Medizinische Praxisassistentin/ Medizinischer Praxisassistent
Gebäudeinformatiker/in
Fachfrau/-mann Apotheke
Höhere Fachschule HF
Biomedizinische/r Analytiker/in
Fachperson Radiologie
Fachfrau/-mann Operationstechnik
Pflegefachfrau/-mann
Pflegefachfrau/-mann KJFF
Rettungssanitäter/in
Fachhochschule FH
Ernährungsberatung
Hebamme
Logopädie
Pflegefachfrau/-mann
Physiotherapie
Soziale Arbeit
Nachdiplomstudium NDS
Experte/in Anästhesiepflege
Experte/in Intensivpflege
Experte/in Intensivpflege mit Schwerpunkt Pädiatrie
Experte/in Notfallpflege
Experte/in Notfallpflege mit Schwerpunkt Pädiatrie
Weitere Infos unter: https://www.ksgr.ch/aus-und-weiterbildung