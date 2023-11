Da sein, wo Zukunft stattfindet

75 Jahre sind eine lange Zeit. So lange bringt unser Unternehmen schon Energie in die Häuser der Menschen im Bezirk und ebenso so lange bringen wir als wichtige Arbeitgeberin in der Region

Energie in die Karriere unserer Mitarbeitenden.

Querverbundunternehmen mit Geschichte und Zukunft

Im Lauf unseres Bestehens haben wir uns vom einfachen Elektrizitätswerk zur umfassenden und diversifizierten Infrastrukturversorgerin im Bezirk gewandelt. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Strom- und Gasversorgung, Elektroinstallation und Telekommunikation an. In den vergangenen Jahren sind die Weiterentwicklung in der E-Mobilität, der Schritt in das Fernwärmegeschäft als Hauptaktionärin bei der Energie Ausserschwyz und kürzlich der Start zum Bauprojekt für die Produktion von grünem Wasserstoff hinzugekommen. Dieses intensive Wachstum, die Expansion in neue Geschäftsfelder und die gesamte Modernisierung sind nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitenden möglich.

Mitarbeitende essenziell für den Erfolg

Als wichtige Arbeitgeberin im Bezirk, bietet die EW Höfe Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung und Arbeits- sowie Ausbildungsstellen an in unterschiedlichen kaufmännischen Bereichen sowie in den Berufen Netzelektriker und Elektroinstallateur. Gerade bei letztgenannten bestehen grosse Entwicklungspotenziale und interessante Berufsaussichten, denn Elektrizität ist die treibende Kraft der Zukunft. Unsere Mitarbeitenden sind unentbehrlich für unseren Erfolg. Deshalb bieten wir individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützen sie auf ihrem Weg zu noch mehr Berufskompetenz. Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gehören für uns dabei ebenso dazu wie die Möglichkeit zur Arbeit aus dem Homeoffice. Auch Quereinsteigerinnen und -einsteiger heissen wir willkommen und sind selbst gegenüber Jobsharing-Lösungen aufgeschlossen.