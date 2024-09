Capuns mit Herz und Seele

Wie viele Capuns wickelst du in einer Stunde?

Das entscheidende Element bei Capuns ist das Mangoldblatt. Im Frühjahr sind die Blätter fein und klein, reissen leicht und müssen eventuell zusammengesetzt werden. Im Sommer sind sie gross, manchmal fast zu gross. Wenn sie nicht mehr so schnell wachsen, können sie fast ledrig sein, abhängig von der Erde, in der sie gewachsen sind. Manchmal haben sie dünne Stiele, manchmal dickere. Aber das ist die Natur, und wir passen uns mit jeder Mangoldlieferung wieder neu an. Wenn alles gut läuft, sind bis zu 100 Stück in der Stunde möglich.



Dein Verkaufsstand ist ein Velo. Was hat es damit auf sich?

Das ist ein Zufall. Wie macht man auf sich aufmerksam? Wie sollen die Leute erfahren, dass es einen Capuns-Verrückten gibt, der seine Kreationen verkaufen möchte? Ein Food-Truck muss her. Einen Food-Truck kann jeder kaufen, aber anders sein kann nicht jeder. In der Szene muss man sich abheben, sonst verschwindet man in der Masse. Das Capuns-Bike ist sehr cool, da wir autark sein können und fast überall kochen können. Wir benötigen nur einen Weg, der etwa 1,2 Meter breit ist, und schon können wir Capuns servieren. Besonders toll ist, dass ich auf Augenhöhe mit den Kunden stehe. Während des Kochens kann ich mit den Leuten reden und gerne über Capuns sprechen.



Wo bietest du dein Catering an? Für wie viele Personen?

Wir entwickeln uns stetig weiter, finden langsam unseren Platz und die Nischen, die uns Freude bereiten. Am einfachsten lassen sich Capuns in Zürich verkaufen, da kennt sie fast jeder. Oft hören wir dort Sätze wie: «Ja, die esse ich immer, wenn ich am Skifahren bin..» Mittlerweile haben wir es im Griff, 100 Personen zu verköstigen. Wir sind sehr flexibel und finden auch für grössere Veranstaltungen immer eine passende Lösung.

Capuns-Werkstatt

Thomas Meier

Schulstrasse 57

7302 Landquart



+41 79 236 13 21

Capuns.Werkstatt@gmail.com

www.capuns-werkstatt.ch