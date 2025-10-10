Buchtipp Oktober
In unserem Buchtipp präsentieren wir euch die besten Bücher des Monats. Lasst euch inspirieren und entdeckt spannende Bücher für Gross und Klein!
Roman des Monats
Peter Huth: «Aufsteiger»
Verlag Droemer
Von einem Mann, der alles zu verlieren hat und einer Frau, die nur gewinnen kann, ... so der Begleittext des gerade erschienenen Gesellschafts-Romans vom Unternehmenssprecher des Axel-Springer-Verlages Peter Huth. Es geht um Männer, die sich behaupten müssen, und andere Gesellschaftsphänomene unserer Zeit, die durch einen sprachbegabten Autor, der in der Medienbranche tätig ist, in einen tiefgründigen wie unterhaltenden Roman gepackt wurden: Gleichstellung, Diskriminierung, Karrierismus, Klassizismus sind nur einige Stichworte, die der aufmerksame Leser finden wird. Doch weit gefehlt, wer jetzt polarisierende oder sogar wertende Statements erwartet. Hier wird uns eine ganze (Medien-) Welt und seine vermeintlichen Gesetze einschliesslich Redakteure, Kommentatoren und Lesende in einer chronologisch erzählten Geschichte offengelegt. Beginnend mit einem zu Anfang irritierenden Mordopfer begegnet uns der ehrgeizige stv. Chefredakteur Felix, der endlich seine Karriere an einem entscheidenden Wegpunkt sieht. Seine viel jüngere ehemalige Praktikantin Zoe gehört einer anders geprägten Generation an. Ihre einflussnehmenden Mitstreiter laufen entweder mit oder gegen an, manipulieren oder intrigieren im Kampf um die Meinungshoheit der Zukunft. Alle müssen sie auf der Suche nach ihren Werten ihre Haltungen überdenken und die derzeitige Gesellschaft mitgestalten – wie der Leser selbst. Wer wird gewinnen? Hintergründige und intelligente Gegenwartsliteratur!
Kinderbuch des Monats
Regi Widmer: «Knacknuss»
Verlag Baeschlin
Der beste Powersnack vor dem Winterschlaf? Natürlich eine leckere Nuss! Das findet nicht nur der Siebenschläfer, auch das Eichhörnchen würde sich gerne noch einmal stärken vor dem langen Winter.
Nur leider erweist sich die Nuss, welche dem Siebenschläfer direkt vor die Nase fällt, als echte Knacknuss! Egal, was Eichhörnchen, Siebenschläfer, Rabe, Eichelhäher und Specht auch versuchen, die Nuss bleibt zu! Nun ist guter Rat teuer, denn mit leerem Magen schläft es sich nicht gut…….
Sachbuch des Monats Maja Göpel
«Werte. Ein Kompass für die Zukunft »
Verlag Christian Brandstätter
Wie können unsere zentralen Werte wieder mehr verbinden als trennen? Wie können sie helfen, mutig Veränderungen zu gestalten und in Krisenzeiten auf Kurs zu bleiben? In fünf kurzen Kapiteln zeigt die Transformationsexpertin und SPIEGEL-Bestsellerautorin Maja Göpel, dass es möglich ist, ins gemeinsame Handeln zu finden. Denn die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Instrumente für eine gerechtere Zukunft und starke Demokratien sind eine verlässliche und zukunftsfähige Grundlage. Die meisten Menschen wollen beim Lösen der Krisen kooperieren, vermuten es im Kreuzfeuer hitziger gesellschaftlicher Debatten nur nicht von den anderen. Auch bei der Frage, was Wohlstand ausmacht, liegen wir viel näher zusammen, als es öffentliche Statements häufig suggerieren. Statt die Gesellschaft weiter zu polarisieren, geht es darum, den Weg für einen zukünftigen Wohlstand gemeinsam auszuhandeln - indem zentrale demokratische Werte wie Chancengerechtigkeit und Transparenz richtig zum Zug kommen. Maja Göpel zeigt mit klaren Analysen, sozialwissenschaftlichen Konzepten, inspirierenden Beispielen und einem ermutigenden Blick nach vorn, wie standardisierte Normen, ökonomische Wertungen und ethische Wertvorstellung unser Handeln und unsere Zukunft prägen - und warum es mit einer wirkungsorientierten Politik gelingen kann, typische Lagerkämpfe zu überwinden. Gerade in unsicheren Zeiten gibt er Orientierung und verbindet uns, wenn wir gemeinsam handeln.