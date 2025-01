Birdy beehrt die Schweiz im Februar 2025

Die unvergleichliche Singer-Songwriterin Birdy, bekannt für ihre charakteristische und vielseitige Stimme – zerbrechlich und doch kraftvoll – steht für luftigen, melancholischen Pop in seiner schönsten Form. Geboren in Hampshire, England, als Tochter eines Schriftstellers und einer Konzertpianistin, begann Birdy bereits im Alter von sieben Jahren, eigene Songs zu schreiben – und ihre Stimme verträumt auf dem Klavier der Familie zu Melodien zu kombinieren. Art on Ice hat Birdy hat im Zuge ihrer bevorstehenden Auftritte im Februar interviewt.



Birdy, du bist mit 14 Jahren mit «Skinny Love» berühmt geworden. Ist die Reise von damals bis zu dem Punkt, an dem du heute bist, so, wie du sie dir vorgestellt hast?

Alles ging sehr schnell. Ich habe ständig dazugelernt und habe das Gefühl, dass ich in den letzten beiden Alben zu mir selbst und zu meinem Schreibstil gefunden habe. Das hat sich zu einem Punkt entwickelt, an dem ich denke, dass es das repräsentiert, was ich bin.

Bist du schon einmal in der Schweiz aufgetreten?

Ja, ich war schon oft in der Schweiz. Anfang des Jahres war ich schon in Zermatt bei Zermatt Unplugged und dort hatte ich ein ganzes Streicherensemble, was wirklich toll war. Es war alles im Schnee in so einer schönen Ortschaft in den Bergen. Ich habe auch einige Zeit in Lausanne verbracht. Im Sommer habe ich auf Festivals gespielt und war am Genfersee. Ich habe viele schöne Erinnerungen mit nach Hause genommen.



Hast du ein Lieblingsland, in dem du gespielt hast?

Mit jeder Veröffentlichung hat sich etwas verändert. Europa war immer sehr unterstützend und es ist schön, dort überall auf Tournee zu gehen.



War Musik in deinem Haushalt ein Thema, als du aufgewachsen bist?

Meine Mutter ist Konzertpianistin. Sie hat mir das Klavierspielen beigebracht, und mein Vater hat mir oft Schallplatten vorgespielt, vor allem Popmusik. Viel von David Bowie, den Beatles, Michael Jackson und George Michael, eine Mischung aus allem.



Hat klassische Musik dein Schreiben beeinflusst und wenn ja, welche Komponisten?

Ja, definitiv! Meine Mutter spielte zum Beispiel Chopin, Mozart und Beethoven. Als Kind habe ich die romantische Epoche in der Musik sehr geliebt.. Das ist das, woran ich mich am meisten erinnere. Ich weiss noch, wie ich im Bett lag, an die Decke schaute und meine Mutter spielen hörte. Ich habe viel davon aufgesogen. Es war oft sehr melancholische Musik.



Spielt das Kino eine Rolle, wenn es um deine Inspiration geht?

Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich das, was ich eines Tages machen möchte: mehr in Richtung Filmmusik gehen. Aber ich denke, vieles kommt davon, wo ich aufgewachsen bin, nämlich im ländlichen New Forest. Das ist ein magischer Ort Ich glaube, diese Landschaft hat mich sehr inspiriert. Deshalb würde ich gerne zu Bildern komponieren, und schöne Szenen helfen mir beim Schreiben.



Wie fühlt es sich an, deine Musik zu Art on Ice 2025 zu bringen?

Es ist sehr aufregend, ein Teil davon zu sein und die Songs auf eine andere Art zu hören und in Bewegung zu interpretieren. Ich denke, es wird sehr eindrucksvoll. Die Verbindung von Musik und Bewegung kann für die Zuschauer sehr berührend sein. Ich freue mich sehr darauf!



Birdy live bei Art on Ice 2025 erleben

Vom 6. bis 15. Februar wird Zürich, Fribourg und Davos zum absoluten Hotspot für alle Fans von Birdy! Die Ausnahmekünstlerin zeigt, wie perfekt sie Musik und Emotionen miteinander verbindet. Neben dieser ausdrucksstarken Stimme werden die britische Alleskönnerin Paloma Faith, der Westschweizer Stress und der Ostschweizer Marius Bear begeistern!

Eiskunstlauf der Weltklasse

Das internationale Line-up auf dem Eis wird angeführt von Weltmeister Ilia Malinin aus den USA. Ebenso dabei ist die belgische Europameisterin Loena Hendrickx, der zweifache französische Europameister Adam Siao Him Fa und die deutschen Paarläufer Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin. Zusätzlich tritt der kanadische Publikumsliebling Elladj Baldé auf, der sich für Diversität im Eislaufen einsetzt. Des Weiteren werden die Schweizer EM-Bronze-Gewinner 2023 Lukas Britschgi und Kimmy Repond auf dem Eis zu sehen sein.



Weltpremiere bei Art on Ice

Bei Art on Ice 2025 feiern zwei Eiskunstläuferinnen eine Weltpremiere als gleichgeschlechtliches Eistanzpaar: Gabriella Papadakis und Madison Hubbell, zwei erfolgreiche Eiskunstläuferinnen mit zahlreichen WM- und Olympiamedaillen, haben ihre jeweiligen Partnerschaften beendet und treten bei Art on Ice 2025 zum ersten Mal gemeinsam auf! Sie hinterfragen die Traditionen im Eistanz und sagen den Geschlechterklischees den Kampf an. Mit ihrem Auftritt möchten sie Vielfalt und Diversität im Sport fördern und zeigen, dass der Sport integrativer werden kann.. Erfahre mehr über ihre Beweggründe auf unserer Webseite.



Art on Ice ist ein unvergessliches Erlebnis, bei dem Musik, Akrobatik, Tanz und Eiskunstlauf auf höchstem Niveau zu der emotionalsten Show der Welt verschmelzen. Weitere Infos und Tickets unter www.artonice.com.