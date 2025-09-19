Biorto: Bio-Gemüse aus Bündner Höfen
Biorto bringt frisches Bio-Gemüse aus Graubünden direkt zu dir – regional, saisonal und nachhaltig, mit über 50 Sorten und viel Herzblut von zwei Bündner Betrieben.
Von der Knolle zur Gemüsetasche
Der Biohof Dusch aus Paspels und der Betrieb Clavadetscher aus Malans haben sich 2024 zu Biorto zusammengeschlossen. Gemeinsam kultivieren sie über 50 Sorten Gemüse – von Artischocke bis Zuckerhut. Sie liefern wöchentlich über 500 Haushalten und Gastronomiebetrieben in der Region ihre prall gefüllte Bio-Gemüsetasche, direkt vor die Haustür.
Ein grosser Bio-Garten für Graubünden
Die Felder der Biorto-Betriebe liegen eingebettet in die Bündner Landschaft. Chemische Hilfsmittel kommen keine zum Einsatz, dafür viel Fingerspitzengefühl, Handarbeit und Biodiversität. Die Böden sind gesund, die Sortenvielfalt beeindruckend, die Frische garantiert. «Unsere Spezialität ist es, zu jeder Jahreszeit das passende Gemüse aus der Region anzubieten», sagt Georg Blunier.
Direkt, ehrlich, nah
Was Biorto besonders macht, ist der enge Kontakt zur Kundschaft. Die wöchentliche Taschenpost liefert nicht nur Rezepte, sondern auch ehrliche Einblicke: Was wächst gerade? Wo war das Wetter knifflig? Wie geht’s dem Boden? Wer Lust hat, kann bei der Feld-Safari vor Ort erleben, wie das Gemüse entsteht – zwischen Erde, Sonne und Schweiss.
Zichorien und Zichorien-Philosophie
Biorto steht auch für Mut zu Unbekanntem. Ciccorino rosso oder Zuckerhut gehören ins Sortiment – bitter, gesund und unterschätzt. «Bitterstoffe sind gerade im Winter wichtig», betont Georg Blunier, «und gebraten sind Zichorien eine echte Überraschung auf dem Teller.»
Pasta für Gianni Infantino
Eine Anekdote, die bleibt: Während der Fussball-WM in Katar hat der Biohof Dusch Gianni Infantino ein Paket mit Suppen-Gemüse geschickt. Die Botschaft: Die FIFA soll die Suppe selber auslöffeln, die sie sich eingebrockt hat und die Verantwortung für die Zustände auf den Baustellen nicht auf andere abschieben. Tatsächlich kam eine Antwort: ein persönliches Dankesschreiben von Gianni Infantino. Würde er einmal zu Tisch geladen, gäbe es Pasta mit Ciccorino rosso – denn der leicht bittere Nachgeschmack würde dann ja passen.
Ein Netzwerk aus Erde, Erfahrung und Engagement
Zweimal pro Woche isst das Biorto-Team gemeinsam. Da spürt man, wie viel Freude, Stolz und Kraft hinter der Arbeit steckt. «Wenn alles rund läuft, trotz Regen und Tempo, dann macht’s am meisten Spass», sagt Georg Blunier. Der neue Name Biorto ist Ausdruck dieser Dynamik – und ein Versprechen an die Region: Frisches Bio-Gemüse aus Graubünden, direkt, ehrlich, nachhaltig.