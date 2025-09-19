Zichorien und Zichorien-Philosophie

Biorto steht auch für Mut zu Unbekanntem. Ciccorino rosso oder Zuckerhut gehören ins Sortiment – bitter, gesund und unterschätzt. «Bitterstoffe sind gerade im Winter wichtig», betont Georg Blunier, «und gebraten sind Zichorien eine echte Überraschung auf dem Teller.»



Pasta für Gianni Infantino

Eine Anekdote, die bleibt: Während der Fussball-WM in Katar hat der Biohof Dusch Gianni Infantino ein Paket mit Suppen-Gemüse geschickt. Die Botschaft: Die FIFA soll die Suppe selber auslöffeln, die sie sich eingebrockt hat und die Verantwortung für die Zustände auf den Baustellen nicht auf andere abschieben. Tatsächlich kam eine Antwort: ein persönliches Dankesschreiben von Gianni Infantino. Würde er einmal zu Tisch geladen, gäbe es Pasta mit Ciccorino rosso – denn der leicht bittere Nachgeschmack würde dann ja passen.



Ein Netzwerk aus Erde, Erfahrung und Engagement

Zweimal pro Woche isst das Biorto-Team gemeinsam. Da spürt man, wie viel Freude, Stolz und Kraft hinter der Arbeit steckt. «Wenn alles rund läuft, trotz Regen und Tempo, dann macht’s am meisten Spass», sagt Georg Blunier. Der neue Name Biorto ist Ausdruck dieser Dynamik – und ein Versprechen an die Region: Frisches Bio-Gemüse aus Graubünden, direkt, ehrlich, nachhaltig.