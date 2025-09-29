Aluminiumgeländer in Holzoptik – die pflegeleichte Alternative mit natürlichem Charme



Warum Holzoptik?

Holz schafft Wärme und Behaglichkeit. Doch im Außenbereich bringt es auch Nachteile:

regelmäßiges Streichen und Ölen,

Vergrauen durch Sonne und Regen,

Gefahr von Splittern und instabilen Stellen.



Aluminium in Holzoptik löst genau diese Probleme:

Es sieht täuschend echt aus, bleibt dauerhaft schön und spart viel Pflegeaufwand.