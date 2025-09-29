Aluminiumgeländer in Holzoptik
Was macht Aluminiumgeländer in Holzoptik so attraktiv?
1. Pflegeleicht & dauerhaft schön
2. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
3. Nachhaltigkeit & Lebensdauer
4. Modernisierung und Sanierung
Aluminiumgeländer in Holzoptik – die pflegeleichte Alternative mit natürlichem Charme
Warum Holzoptik?
Holz schafft Wärme und Behaglichkeit. Doch im Außenbereich bringt es auch Nachteile:
regelmäßiges Streichen und Ölen,
Vergrauen durch Sonne und Regen,
Gefahr von Splittern und instabilen Stellen.
Aluminium in Holzoptik löst genau diese Probleme:
Es sieht täuschend echt aus, bleibt dauerhaft schön und spart viel Pflegeaufwand.
Vorteile auf einen Blick
Natürlich & authentisch – über 20 verschiedene Holzoptiken und mehr als 200 Farben (RAL)
Langlebig & wetterfest – kein Rosten, kein Verziehen, keine aufwändige Wartung
Pflegeleicht – ein feuchtes Tuch reicht
Nachhaltig – Aluminium ist zu 100 % recycelbar
Individuell – Maßanfertigung und Designvielfalt für jedes Projekt
Viele unserer Kunden haben bestehende Holzbalkone modernisiert, indem nur die alten Holzlatten ersetzt wurden.
Das Ergebnis: der warme Holzlook bleibt erhalten, aber ohne die jährliche Arbeit.
👉 Ideal für Sanierungen, Neubauten und stilvolle Akzente an Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Hotels oder modernen Chalets.