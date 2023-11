Alterssiedlung Bodmer – Menschen im Mittelpunkt

Das Alters- und Pflegeheim sowie die Alterswohnungen, eingebettet in einem attraktiven Umfeld, bieten ein wohnliches und entspanntes zuhause für alle Kunden. Unser Team von rund 120 Mitarbeitenden gewährleistet eine professionelle und einfühlsame Pflege und Betreuung im Bezugspflegesystem, die hohe Qualitätsstandards erfüllt. Stetige Weiterbildung sichert die fachliche und soziale Kompetenz aller Mitarbeitenden auch in Zukunft.

Das Bodmer engagiert sich stark in der Aus- und Weiterbildung. Es bietet jungen Menschen unterschiedliche qualifizierte Berufsausbildungen an. Die berufliche Entwicklung der Lernenden und Studierenden wird gefördert. In der neuen Bildungsabteilung werden die Lernenden AGS, FaGe und Studierenden Pflege HF von erfahrenen Fachpersonen ausgebildet. Gemeinsam mit dem Fachpersonal führen sie im Teamwork die Abteilung, planen und gewährleisten die ganzheitliche Pflege und Betreuung der Bewohnerschaft. Dieser lösungsorientierte Ansatz ist einmalig und schafft neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung und -anwendung.