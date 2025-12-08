Adventszeit im STEINBOCK
Wenn die Tage kürzer werden und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, lädt der STEINBOCK zu besonderen Adventsmomenten ein.
Unser Center bietet auch dieses Jahr eine stimmige Mischung aus Inspirationen, Geschenkideen sowie kleinen und grösseren Highlights, die den Besuch bereichern und den Advent bewusst erlebbar machen.
Freuen Sie sich auf feine Spezialitäten bei Pur Suisse und eine vielfältige Auswahl bei Coop, wo frische Zutaten und besondere Delikatessen für die festliche Küche bereitstehen.
Wer Schokolade liebt, findet bei Läderach edle Kreationen und saisonale Pralinés, die jeden Tag ein wenig süsser machen.
Kreative Geschenkideen entdecken Sie bei Søstrene Grene – von Deko über Bastelmaterial bis hin zu stilvollen Kleinigkeiten. Lush ergänzt das Angebot mit handgefertigten Seifen und Badeprodukten, die mit natürlichen Zutaten und besonderen Designs begeistern.
Für eine genussvolle Pause erwartet Sie Spiga mit italienischen Klassikern, frischer Pasta und aromatischem Kaffee.
Auch in den weiteren Shops im Center warten vielfältige Entdeckungen und besondere Kleinigkeiten, die Ihren Advent bereichern.
Ob für den eigenen Advent oder als Geschenk für Ihre Liebsten – im STEINBOCK finden Sie Inspirationen, Überraschungen und alles, was die Weihnachtszeit besonders macht.
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie, welche Geschenkideen der Advent im STEINBOCK Center für Sie bereithält.