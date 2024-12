Advent im STEINBOCK

Für kreative und individuelle Geschenkideen sind Sie bei Søstrene Grene genau richtig – von Dekoartikeln über Bastelmaterial bis hin zu kleinen, stilvollen Überraschungen finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Und bei Lush erwarten Sie handgefertigte Seifen und Badebomben, die mit natürlichen Inhaltsstoffen und wunderschönen Designs begeistern.

Natürlich darf auch der tägliche Bedarf nicht fehlen: Bei COOP finden Sie alles, was Sie für die festliche Küche benötigen – von frischen Zutaten bis hin zu exklusiven Delikatessen für Ihr Weihnachtsmenü. Und wenn Sie bei Ihrem Shoppingbummel eine Pause einlegen möchten, lädt Spiga zu einem kulinarischen Zwischenstopp zum Beispiel mit dem Quattro Apéro ein. Geniessen Sie hier italienische Spezialitäten, frische Pasta und aromatischen Kaffee in gemütlicher Atmosphäre.



Und alle, die ihr Zuhause in der kalten Jahreszeit noch gemütlicher machen wollen, finden in der IKEA alles, was es für ein wohnliches Daheim braucht. Einfach eintauchen und inspirieren lassen.



Abgerundet wird Ihr Besuch durch die stilvolle Brillenauswahl bei Halo Optik, wo Sie hochwertige Accessoires entdecken, die perfekt zu Ihrem Stil passen.