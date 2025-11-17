23 Jahre Casino Bad Ragaz

Am 29. November 2025 feiert das Casino Bad Ragaz seinen 23. Geburtstag. Das Jubiläum steht ganz im Zeichen von Show, Musik und Unterhaltung – mit einem Programm, das Abwechslung und Unterhaltung verspricht.



Seit 2002 ist das Casino Bad Ragaz fester Bestandteil der Freizeit- und Kulturszene der Region. Es steht für modernes Entertainment, gepflegte Atmosphäre und professionellen Spielbetrieb.



Zum Jubiläum erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm. Der Schweizer Zauberer Shorty präsentiert eine Show voller Witz und überraschender Effekte. Seine Auftritte verbinden klassische Zauberei mit modernen Elementen – direkt, unterhaltsam und auf den Punkt.



Für den künstlerischen Teil des Abends sorgt Urs Rudin mit seiner Sandmalerei. In einer Live-Performance entstehen aus feinem Sand eindrucksvolle Bilder, die sich im Rhythmus der Musik verändern.



Musikalisch begleitet wird der Abend von DJ Bobby Sanchez. Seine Musik ist vielseitig und modern, mit Beats, die Stimmung schaffen und zum Verweilen oder Tanzen einladen. Von Lounge-Sound bis Partybeats – die Mischung sorgt dafür, dass der Abend in Bewegung bleibt.



Neben Show und Musik steht natürlich auch das Spiel im Mittelpunkt. Das Casino Bad Ragaz organisiert zum Geburtstag mehrere Bargeldverlosungen, die für zusätzliche Spannung sorgen. Dazu kommen über 120 moderne Spielautomaten und verschiedene Spieltische mit den Klassikern Roulette, Black Jack, Ultimate Texas Hold'em Poker sowie Casino War.



Abseits des Spielbetriebs wird für das leibliche Wohl gesorgt. Feine Snacks, Drinks und kleine Überraschungen gehören genauso zum Abend wie gute Stimmung und Gastfreundschaft.



Das Casino Bad Ragaz blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreiche Geschichte zurück. Es hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt – technisch, optisch und organisatorisch. Heute steht es für ein zeitgemässes Casinokonzept, das Unterhaltung und Erlebnis gleichermassen bietet. Die Kombination aus klassischem Spielangebot, Events und Gastronomie macht das Haus zu einem wichtigen Bestandteil der Region.



Der Geburtstag ist deshalb mehr als ein Jubiläum – er ist Ausdruck von Konstanz und Weiterentwicklung. Das Casino Bad Ragaz hat sich in 23 Jahren immer wieder neu erfunden, ohne seine Grundidee zu verlieren: Menschen einen Ort zu bieten, an dem Spiel, Unterhaltung und Qualität im Mittelpunkt stehen.



Mit dem 23. Geburtstag blickt das Casino Bad Ragaz auf eine erfolgreiche Vergangenheit und in eine spannende Zukunft. Das Haus bleibt ein Ort, an dem Spiel und Erlebnis auf moderne Weise zusammenfinden.



Am 29. November 2025 wird gefeiert, gespielt und gestaunt – ein Abend, der zeigt, wie vielseitig das Casino Bad Ragaz ist.



Casino Bad Ragaz – 23 Jahre Unterhaltung, Spiel und Erlebnis.