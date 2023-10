Wahrhaft spektakulär

Bei den Organisatorinnen und Organisatoren herrschte am Sonntagabend Zufriedenheit – und das nicht nur, weil dem Grossanlass in der Vergangenheit das Aus gedroht hatte (Ausgabe vom 26. Januar). «Es war ‹uhsinnig hübsch›; wir sind froh und erleichtert, dass das Alp Spektakel erfolgreich über die Bühne gegangen ist», werden Domenica Flütsch und Beni Bärtsch, die sich das Präsidium des Organisationskomitees teilen, in einer Mitteilung zitiert.