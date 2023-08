85'000 Menschen feiern am Churer Fest ohne schwerwiegende Zwischenfälle

Wenn zehntausende Menschen bis weit nach Mitternacht über die ganze Churer Innenstadt verteilt zusammen feiern, so sind Einsätze von Blaulichtorganisationen nicht zu verhindern. Diese bereiten sich jeweils auch dementsprechend auf Wochenende wie das Churer Fest vor, wo genau dieses Szenario eintritt. Der Kommandant der Stadtpolizei, Andrea Deflorin, sprach dann auch am Sonntagnachmittag vor den Medien von «einem intensiven Wochenende», welches die Stadtpolizei hinter sich habe. Er sagt aber auch: «Wir mussten so wenig eingreifen wie selten am Churer Fest.»