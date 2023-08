Erfolgreiches Städtlifest Ilanz

von Jasmin Schnider und Reto Furter

Ilanz hat ein gelungenes Städtlifest hinter sich, es war bereits das 28. OK-Präsident Manuel Montalta spricht gegenüber Radio Südostschweiz denn auch von einem «grossen Erfolg» und davon, dass die Erwartungen sogar übertroffen worden seien. Rund 13'000 Besucherinnen und Besucher hätten auch in diesem Jahr den Weg ans Fest gefunden, so Montalta weiter, vermutlich «eher mehr als in früheren Jahren». Entsprechend sei er «sehr zufrieden» mit dem Städtlifest, das er bereits seit 2016 jeweils als OK-Präsident begleitet.

«Sehr zufrieden» zeigt sich auch der Ilanzer Gemeindepräsident Marcus Beer – an seinem ersten Städtlifest als Gemeindepräsident. Die Stimmung sei gut, es sei gesellig, man treffe Bekannte, wie in jedem Jahr, so Beer ebenfalls gegenüber Radio Südostschweiz.