Besucherrekord an der Berufsausstellung Fiutscher in Chur

Die Berufsausstellung Fiutscher, welche vom 15. bis 19. ​November in der Stadthalle in Chur stattfand, hat am Sonntag ihre Tore geschlossen. Während der fünf Ausstellungstage hätten insgesamt über 16'000 Personen die Ausstellung besucht, darunter rund 4000 Schülerinnen und Schüler allein an den ersten drei Ausstellungstagen, schreibt der Bündner Gewerbeverband (BGV) in einer Medienmitteilung.

Nicht nur dank dieses neuen Besucherrekords zieht der BGV als Fiutscher-Veranstalter eine positive Bilanz. Bewährt hätten sich auch verschiedene Neuerungen. So habe im Vergleich zur letzten Austragung im Jahr 2021 etwa die Ausstellungsfläche auf über 5000 Quadratmeter vergrössert werden können. Weitere Änderungen seien im Bereich Messeführung, Eingangsbereich, Veranstaltungen und Verpflegungsmöglichkeiten erfolgt.

Zum ersten Mal durchgeführt wurden an der diesjährigen Bündner Berufsausstellung die Schweizer Meisterschaften der Metzger. Diese waren laut Mitteilung ein voller Erfolg. Als Schweizermeister der Fleischfachleute ausgerufen wurde schliesslich der 19-jährige Berner Sven Lauber.

«Qualität steigt von Jahr zu Jahr»

Am Samstag im Fokus stand die Weiterbildung. Der Ökonom und Politiker Rudolf Strahm zeigte anlässlich eines Referats die Bedeutung der Berufsbildung für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz auf. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sei die Stärkung der Berufsbildung ein wichtiges Instrument. Darüber waren sich in der anschliessenden Diskussionsrunde neben Strahm auch Hotelierin Claudia Züllig und Nationalratspräsident Martin Candinas einig.

Den grössten Anteil am Erfolg der siebten Bündner Berufsausstellung hätten sicher die Ausstellenden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Die Aussteller haben hervorragende Arbeit geleistet. Die Qualität der Ausstellung steigt von Jahr zu Jahr», lässt sich OK-Präsident Rico Cioccarelli in der Mitteilung zitieren. Pro Tag hätten rund 300 Lernende und Berufsfachleute die Stände betreut und den Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in ihre Berufe gegeben. Insgesamt haben an der siebten Fiutscher 90 Aussteller rund 180 Berufe der Grundbildung und 240 Weiterbildungen gezeigt.

300 Personen waren täglich mit der Betreuung der Stände an der Fiutscher beschäftigt. Darunter sehr viele Lernende.

Die Berufsausstellung sei für die Berufswahl der Jugendlichen von grosser Bedeutung, um die berufliche Vielfalt praxisnah kennenzulernen, heisst es in der Mitteilung. So will der BGV den eingeschlagenen Weg denn auch an der nächsten Austragung weiterführen. Gemäss dem BGV-Direktor Maurus Blumenthal zeichnet sich die Fiutscher auch als Erlebnismesse der Bündner Berufswelt aus und soll künftig noch stärker darauf ausgerichtet werden. Die nächste Ausstellung finde voraussichtlich Mitte November 2025 statt. (red)