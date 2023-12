Markus Dönz: Der Heinzenberger «Coiffeur» der Nordmanntannen

Es wirkt schon fast surreal an diesem Donnerstagmorgen im Dezember, das 80 Aren grosse umzäunte Feld unterhalb des Urmeiner Birkenhofs. Hunderte kleinere und grössere weisse Hügelchen lugen dicht gedrängt dem blauen Himmel entgegen. Was sich darunter verbirgt, macht inzwischen fast ein Viertel des Umsatzes auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie Dönz am Heinzenberg aus: Christbäume.