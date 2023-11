Ein Stück Engadin, mitten in England

St. Moritz ist mehr als der Ort im Oberengadin. Es ist auch eine Idee, eine Marke. Und diese wird verkauft. Und zwar aktuell in London, im prestigeträchtigen Auktionshaus Sotheby’s in der Bond Street. Noch bis Sonntag, 5. November, gibt es dort ein sogenanntes Pop-up – also einen Laden, der aus dem Nichts kommt und nach kurzer Zeit wieder schliesst.