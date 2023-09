Kanton unterstützt Bikesharing in der Stadt Chur

Das Velo spielt eine wichtige Rolle im Alltagsverkehr. Ob auf dem Weg zur Arbeit, in die Schule oder in die Badi: Mit dem Velo können kürzere und mittlere Distanzen schnell und umweltfreundlich zurückgelegt werden. Dazu kommt die optimale Verknüpfungsmöglichkeit mit dem öffentlichen Verkehr. «Für den Weg vom Bahnhof oder von der Bushaltestelle zur Enddestination ist das Velo unschlagbar», wie das Amt für Energie und Verkehr in einer Mitteilung schreibt. Nicht immer sei es jedoch zweckmässig, ein eigenes Velo zu besitzen. «Gerade bei unregelmässigem Gebrauch, wechselnden Arbeitsorten oder aufgrund beschränkter Verladekapazitäten in Bus und Bahn ist es sinnvoll, dass Velos geteilt werden», erklärt Simon Gredig, Geschäftsführer von Pro Velo Graubünden und Projektleiter Bikesharing. In einem Pilotbetrieb, der bis Ende Juni 2024 dauert, werde nun evaluiert, ob ein entsprechendes Angebot in der Stadt Chur genutzt werden soll.