66. Internationales Pferderennen mit neuer Präsidentin

Und was ist in diesem Jahr neu? Der VIP-Bereich hat mit «La Culina» einen neuen Caterer bekommen, heisst es weiter. Ebenfalls neu sind in diesem Jahr die «Race-Angels». So heissen die freiwilligen Helferinnen und Helfer auf dem Platz, die durch ihre «Race-Angels»-Badges zu erkennen sind. Sie werden den Besucherinnen und Besuchern für Auskünfte zur Verfügung stehen und Fragen wie «Was ist wo?» oder «Wie kann gewettet werden?» beantworten. «Wir haben auf der Rennanlage zwar einen Empfang mit Ticketverkauf», so die Präsidentin, «aber dort fehlt die Zeit, um zu informieren, zu beraten und zu erklären.» Ausserdem handle es sich bei der gesamten Anlage um eine Naturrennbahn, und digitale Einrichtungen würden das Budget sprengen, heisst es weiter. «Hinzu kommt,», so die Vereinspräsidentin, «dass bei uns der persönliche Kontakt und die familiäre Stimmung im Vordergrund steht.» Es solle ein Wohlgefühl auf dem Platz vermittelt werden.