So sieht die Markthalle in Glarus nach dem Umbau aus

Das Baugesuch für den Umbau der Markthalle in Glarus wurde eingereicht. Die Bewilligung wird in den nächsten Wochen, beziehungsweise Monaten erwartet, berichtet Fritz Pechal, Präsident der Genossenschaft «Alte Post Glarus». Der Baubeginn soll anfangs September sein. Allerdings nur wenn sichergestellt werden kann, dass das Weihnachtsgeschäft dadurch nicht beeinträchtigt wird, so Pechal.