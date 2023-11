«Hofkellerei» Chur: Die Hug-Brüder bringen jugendlichen Schwung ins alte Gemäuer

Ein ganzes Jahr ist es her, dass es vom Churer Hof verheissungsvolle Neuigkeiten gab. Die historische Gaststube samt Saal im Turm gegenüber der Kathedrale werde nach einer Totalsanierung nun bald wieder geöffnet, liess das Domkapitel wissen. Man suche nur noch eine Pächterschaft, welche die mehr als 600-jährige Tradition der Gastlichkeit hier fortsetze. Doch jetzt erst ist es so weit. Die «Hofkellerei» feiert am kommenden Samstag offiziell Neustart; am Mittwoch davor gibt es ab 15 Uhr einen Tag der offenen Tür.