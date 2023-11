In Graubünden wird weniger gezügelt als im Schweizer Schnitt

In Chur belief sich die Wegzugsquote auf 10,6 Prozent, wohingegen die Zuzugsquote bei 11 Prozent lag. Zum Vergleich: In St. Gallen (13,6 Prozent) und Zürich (12,3 Prozent) lag die Wegzugsquote im vergangenen Jahr deutlich höher, wobei auch die Zuzugsquoten höher lagen. In Zürich bei 12,5 Prozent und in St. Gallen bei 14 Prozent.