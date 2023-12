Heureka in Schiers: Einmaliges schulisches Lebenswerk gerettet

Auf Initiative von Marlies Triacca wurde vor 20 Jahren die Schule Heureka in Schiers ins Leben gerufen. An diesem einzigen Zentrum für Hochbegabung in Graubünden werden wöchentlich jeweils an zwei Halbtagen Mädchen und Buben mit besonderen Fähigkeiten aus dem ganzen Kanton gefördert. Zudem erhalten dort auch die Eltern von Kindern mit solchen besonderen Bedürfnissen sowie Lehrpersonal, aber auch Schulbehörden eine spezifische Beratung. Einst startete die Heureka-Gründerin Triacca den Unterricht mit sechs Primarschülerinnen und -schülern, mittlerweile sind es jährlich rund 40.