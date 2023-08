«Starbucks» und «Starbox»: Zwei neue «Stars» in Chur

Im Herbst steht die Eröffnung einer «Starbucks»-Filiale an. Die zweite in Graubünden, die erste in Chur. Die Arbeiten in der Bahnhofsunterführung hinter der Wand mit dem dunkelgrün-weissen Logo des weltweit grössten Kaffeeanbieters sind in vollem Gange. Ebenfalls in Kürze wird beim Kornplatz ein neues Geschäft eröffnet. «Starbox» wird es heissen.