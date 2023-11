Einfach mal zuhören in Untervaz

Das bewusste Zuhören ohne zu werten kommt in der Alltagshektik oft zu kurz oder wurde vielleicht sogar verlernt. An den nationalen Erzählcafé-Tagen setzt der Verein Erzählcafé ein Zeichen für das Miteinander: Menschen teilen an rund 40 Erzählcafés in der ganzen Schweiz Erinnerungen aus dem Leben und hören sich gegenseitig zu, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Und jede und jeder könne mitmachen.