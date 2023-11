Darum ist die steigende Dunkelziffer an Coronafällen in Graubünden kein Grund zur Sorge

Sich nur in kleinen Gruppen treffen, das Tragen einer Schutzmaske, Homeoffice und Quarantäne sind mittlerweile wieder weit weg von unserem Alltag. Die Coronapandemie ist gefühlt schon etwas länger her. Doch verschwunden ist das Virus nicht. Gegenüber TV Südostschweiz spricht die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki über die aktuelle Situation und die steigende Dunkelziffer an Coronafällen.