Auf dem Arcasplatz wird wieder gerockt

Am 9. September wird es auf dem Arcasplatz in Chur wieder ordentlich krachen. An diesem Tag geht nämlich wieder das Festival Arcas Rock über die Bühne. Veranstaltet wird der Anlass vom Verein Wohlklang in Zusammenarbeit mit Helvetia Generalagentur Graubünden sowie Schall und Rauch, wie es in einer Medienmitteilung heisst.