Die Sommerbühne in Glarus ist bereit mit Rock-, Funk- und Country-Sound

von Claudia Kock-Marti

Bald wird die Bühne vor dem Springbrunnen im Volksgarten wieder aufgebaut. Und davor auch das luftige Zelt fürs Publikum der Sommerbühne. Das kleine Glarner Sommerfestival von Glarus Service will auch dieses Jahr für Daheimgebliebene und Touristen ein breites musikalisches Programm bieten. Und in der darauffolgenden Woche vom 9. bis 13. August an der vierten Filmbühne im Güterschuppen nebenan eine Auswahl an internationalen und einheimischen Filmen zeigen.