Queen an der Bündner Kantonsschule

Die jungen Musizierenden, Tänzerinnen und Sänger haben seit Anfang Schuljahr geprobt und sich mit der Musik von Queen auseinandergesetzt. Die künstlerische Auseinandersetzung mit Visualisierungen sowie die Gestaltung von Flyern und Plakaten verbinden die einzelnen Darbietungen und interpretieren Mercurys Leben, wie es heisst. Die Veranstaltung findet am 4. und 5. April jeweils um 19.30 Uhr in der Aula Halde der Bündner Kantonsschule in Chur statt. (red)