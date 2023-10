Genussvolle Wanderung im Parc Ela

Die «Senda culinarica» wird in zwei Gruppen bei jeder Witterung durchgeführt. Sie beginnt um 10 oder 11 Uhr am Bahnhof Filisur. Die reine Wanderzeit der einfachen Wanderung beträgt etwa 1,5 Stunden. Im Preis von 49 Franken für Erwachsene inbegriffen ist ein Vier-Gang-Menü. Die Organisatoren bitten um Anmeldung bis am 12. Oktober auf der Webseite, per E-Mail info@parc-ela.ch oder telefonisch unter der Nummer 081 508 01 12.