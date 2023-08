Wie der bekannteste Schweizer Burgenexperte die Vorburg in Oberurnen vor dem Zerfall rettet 

Die Vorburg thront oberhalb von Oberurnen, 70 Meter über dem Dorf. Vier bis fünf Maurer arbeiteten während drei Monaten täglich an ihrer Sanierung. Dazu wurde ein sturm- und wetterfestes Schutzdach montiert. Der vom Tal aus gut sichtbare Mauerwinkel der Südwest- und Nordwestwand wurde in der zweiten Etappe erfolgreich saniert und gesichert, wie Felix Nöthiger, Archäologe und Projektleiter von Pro Castellis, sagt. Es ist seine 17. Burgensicherung in 55 Jahren. Damit hat er es zum bekanntesten Experten für Burgen in der Schweiz geschafft.