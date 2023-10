Das schönste Leserbild des Monats September

Für die Suche des Leserbildes des Jahres 2023 treffen wir in Zusammenarbeit mit unserer Bildredaktion für jeden Monat eine Vorauswahl von fünf Bildern. Ihr hattet sieben Tage Zeit, für euren Favoriten des Monats September abzustimmen. Gewonnen hat die Fotografie von Silas Hirschi. Sie zeigt einen faszinierenden Sonnenaufgang am Pascuminersee am Heinzenberg.

Das Voting zum Monat Oktober startet am 6. November.