Lernen im und vom Haus

Es ist auf den ersten Blick eine stolze Summe. 11,7 Millionen Franken hat sich die Stadt Chur das neue Schulhaus in Haldenstein kosten lassen. Bei 120 Schülerinnen und Schülern, die im Neubau in den Klassenzimmern sitzen, macht das über 97'500 Franken pro Kind. Wäre es nicht auch günstiger gegangen? Mag schon sein. Aber günstiger hätte in diesem Fall auch geheissen: billiger. Und billig ist in diesem Zusammenhang selten gut.