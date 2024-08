Creamy Lemonade: Ein erfrischendes Getränk für das warme Wochenende

Cocktail-Zutaten:

–2 Zitronen

– Gesüsste Kondensmilch

– 2 EL Zucker

– Eiswürfel

– 500 ml Wasser

Utensilien:

– Zitruspresse

– Schneebesen oder Handrührgerät

– Schüssel

Zubereitung:

1. Die Zitronen gründlich waschen, vierteln und den Saft mit einer Zitruspresse in einen Behälter pressen.

2. Den Zitronensaft, die Kondensmilch und den Zucker in eine Schüssel geben. Mit einem Schneebesen oder Handrührgerät rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Anschliessend 500 ml Wasser hinzufügen und gut vermischen.

3. Die Mischung in ein Glas füllen und nach Belieben Eiswürfel hinzugeben.