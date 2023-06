Food Waste: drei schnelle und leckere Kochrezepte 

Zubereitung: Altes Brot in Scheiben schneiden und Milch in einem Topf erwärmen. Brotscheiben in Milch tunken und in zwei verrührten Eiern wenden. In der Bratpfanne anbraten und die noch heissen Fotzelschnitten anschliessend mit etwas Zimt und Zucker bestreuen, nach Wunsch mit Apfelmus servieren.