Konzertabend in Davos mit Workshop, Flohmarkt und zwei Liveauftritten

Der Verein Graubünden Musik veranstaltet am Freitag im Hotel «Schatzalp» in Davos einen Konzertabend mit Flohmarkt im Rahmen des Songbird Festivals, wie es einem Schreiben der Veranstalter zu entnehmen ist. Gleichzeitig ist der Abend auch ein «Music-Net-Workshop», wie es heisst: «Mit Marc Bernegger von Coldkings diskutieren die Teilnehmenden aktiv mit, wie sie ihre Ziele als Musikerin und Musiker oder Veranstalter definieren und welche Schritte sie an ihr Ziel bringen.» Beim anschliessenden Nachtessen tausche man sich mit Gleichgesinnten aus und stärke sich für die Liveauftritte von Mattiu und Anikk.