CSI Bad Ragaz: Mord im «Grand Resort»

In der Therme Bad Ragaz wird eine Leiche gefunden. Moderatorin Michèle Burkart, die Frau von Manuel Burkart vom Cabaret Divertimento übernahm als Johanna Kempin die Hauptrolle. Als Detektivin und zufälligerweise Gast im 5-Sterne-Haus «Grand Resort» kann sie es nicht lassen und beginnt zu ermitteln. Sie findet unter den Gästen sechs Tatverdächtige, die allesamt über ein Mordmotiv verfügen.

Nach der Wahrheit gesucht wird im gesamten Resort; so beispielsweise in der Therme, in den Restaurants, im Golf Club oder im Casino.