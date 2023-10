Wenn die Kälte Einzug hält: So geniesst ihr gemütliche Stunden zu Hause 

Zugegeben, diese Aktivität ist sicherlich kein Geheimtipp, aber Puzzeln eignet sich gut, um sich in den eigenen vier Wänden zu entspannen und gleichzeitig das Gehirn zu trainieren. Beim Puzzeln übt ihr euch zudem in Geduld und meistert bestenfalls eine Herausforderung, was wiederum zu einem Gefühl der Zufriedenheit führt.