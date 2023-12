Klimafreundlich Essen - mit zertifizierten Regionalprodukten

alpinavera ist eine Non-Profit-Organisation für die Unterstützung der Vermarktung und Sichtbarmachung der regionalen kulinarischen Spezialitäten. alpinavera wird von den Produzenten und den vier Kantonen Graubünden, Uri, Glarus und Tessin getragen. Lebensmittel so einzukaufen, dass regional die erste Wahl für den Konsument ist und dieser auch auf den ökologischen Fussabdruck der Regionalprodukte achtet, ist unsere Mission. Die Spezialitäten werden von engagierten Bäckern, Käserinnen, Metzgern und Direktvermarkterinnen hergestellt. alpinavera bietet den beteiligten Lebensmittelhandwerkern Unterstützung im Marketing und bei der Zertifizierung der Regionalprodukte an. alpinavera lässt alle Produkte auf ihren ökologischen Fussabdruck bewerten und macht diese für den Konsumenten mittels dem Eco Score von beelong transparent. Schon nach dem Start des im Jahre 2019 gestarteten Projektes, in denen viele Daten zusammengetragen und ausgewertet wurden, sind die über 2’700 zertifizierten Produkte unserer Produzenten mit dem ECO-SCORE® von beelong bewertet.

Was ist der ECO-SCORE® von beelong

Der ECO-SCORE® von beelong dient als Hilfestellung bei der Auswahl eines Produktes. Er zeigt dabei die Umweltwirkung eines Produktes auf und bewertet diese pro Kilokalorie. Dies ist ein wichtiger Aspekt, denn es gibt dem Konsumenten die Möglichkeit, zu erkennen, wie sich ein klimafreundliches Menü zusammenstellen lässt. Dies lässt sich mit dem folgenden Beispielmenü, einem echten Bündner Klassiker, der Bündner Gerstensuppe, aufzeigen. Der Mengenanteil der Zutaten wirkt sich auf die Umweltwirkung des ganzen Menüs aus.

Mit regionalen, saisonalen Zutaten klimafreundlich Essen