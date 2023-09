Am autofreien Tag auf dem Klausenpass werden Tausende Velofahrer erwartet

Ganz gehört der Klausenpass aber nicht den Velofahrer: Postautos sind vom Fahrverbot ausgenommen. Dem Durchgangsverkehr empfiehlt die Kantonspolizei Glarus, das betreffende Gebiet grossräumig via die Kantonsstrasse A8 Sattel - Schwyz zu umfahren. Wegen des erwarteten Veloverkehrs darf auch die Axenstrasse zwischen Brunnen und Sisikon am 10. September 7 bis 20 Uhr befahren werden. Der Veloverlad wird an diesem Tag eingestellt. (eing/kapo/uw)