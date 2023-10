Ex-«Ahorn»-Koch äusserst sich zur Glarner Nullnummer im Guide Gault Millau

Das «Alpenrösli» auf Mullern, das «Schwert» in Netstal, das «Ahorn» in Braunwald und die «Sonnegg» im Kantonshauptort. Das waren noch Zeiten, als die Meisterköche dort die Kellen schwangen. Heute is(s)t das Glarnerland nämlich nicht mehr so gut. Als einziger Kanton der Schweiz gibt es in Glarus kein Gault-Millau-Restaurant mehr. Obwohl die Meisterköche (noch) da wären. Die nächstgelegenen Gault-Millau-Restaurants sind heute der «Löwen» in Walenstadt oder der «Adler» in Muotathal.